Lazio, Acerbi esulta: "Altri tre punti verso il nostro obiettivo" - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio batte la Sampdoria e riavvicina le prime quattro posizioni. Un successo sofferto ma determinante per la corsa alla prossima Champions League. Tra i più positivi c'è stato Francesco Acerbi che, all'indomani del match, ha esultato sui social con un'immagine della gara accompagnata dal messaggio: "Altri tre punti molto importanti lungo il cammino verso il nostro obiettivo. Sempre avanti così!". Martedì all'Olimpico arriverà il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione per club, un appuntamento imperdibile.