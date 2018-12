Lazio, Acerbi ironizza sul nuovo look: "Nemmeno il parrucchiere mi fa bello!" - FOTO

Le gioca tutte, ormai non si ferma più. Francesco Acerbi è il muro della Lazio, faro della retroguardia. Costanza, umiltà, perseveranza. Insomma, un leader, l’highlander biancoceleste. Sempre in campo, sempre sul pezzo. Eppure, anche lui ogni tanto si dedica al tempo libero. Come? Ad esempio, è necessario curare il look. Certo, il difensore della Lazio non è uno che bada troppo al fattore estetico quando è in campo: un guerriero come lui non eccelle in carinerie, l’importante è respingere l’avversario. Quindi poco importa se dopo un tackle i capelli non rimangono pettinati. Eppure, anche lui ha voluto dare una sistemata alla capigliatura. Su Instagram, Acerbi ha poi ironizzato sul suo aspetto: “Neanche il parrucchiere riesce a rendermi bello!”. Fa niente, quello che importa è che in campo difenda la sua Lazio. E su questo non ci sono dubbi.