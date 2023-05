Lazio, allo stadio il solito Francescone di Masterchef: ma è vestito da cuoco!

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La sua fede laziale è ormai conosciuta, ma stasera Francesco Saragò, per tutti "Francescone", si è presentato in un modo davvero stravagante allo Stadio Olimpico in occasione Lazio - Lecce. Il concorrente dell'ultima edizione di Masterchef Italia, che ha raccontato il suo legame con i colori biancocelesti alla nostra redazione, ha pubblicato una storia sui social in cui è vestito con tanto di divisa da chef e la sua iconica fascia in testa. E alle spalle...la Curva Nord!