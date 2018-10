Lazio, altra soddisfazione per Correa: è suo il gol più bello del mese - VIDEO

La Lazio ha puntato su Correa, talento argentino che Tare ha elogiato per la sua ‘polivalenza’. L’ex Siviglia sta gradualmente trovando sempre più spazio nella formazione biancoceleste, mettendosi in mostra con giocate da funambolo e colpi di classe. Per lui il primo gol è arrivato contro l’Udinese, e non è stata una rete qualsiasi: dribbling nello stretto e palla in buca d’angolo. Il gesto è stato eseguito con la facilità di chi la palla sa accarezzarla bene. Così, la Lazio, ha eletto la marcatura di Correa come la più bella del mese, pubblicando il video sul profilo Instagram. I biancocelesti possono contare su un altro grande talento.