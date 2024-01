Lazio, anche Pellegrini si unisce agli auguri per Vlahovic: "Brate" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di festa per Dusan Vlahovic. Il giocatore della Juve ha compiuto 24 anni, facendosi persino un regalo in anticipo: il gol rifilato ieri all'Empoli nella gara terminata per 1-1. A unirsi ai festeggiamenti, anche un suo ex compagno di squadra, che prima di trasferirsi alla Lazio, e ancor prima all'Eintracht Francoforte era nella sua stessa squadra: Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste, tramite una stories di Instagram ha postato una foto che lo ritrae con la casacca con l'aquila sul petto, mentre tenta di sfilare il pallone al serbo. "Tanti auguri Brate!".