Lazio, Arianna ricorda Mihajlovic e si emoziona: "Giornata particolare..." - FOTO

Arianna Mihajlovic in una domenica soleggiata non riesce a pensar altro che non sia il suo dolce Sinisa. Il guerriero è scomparso il 16 dicembre 2022, dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta. La sua perdita ha lasciato un vuoto e una ferita che difficilmente si richiuderà, vista l'importanza non solo della sua carriera da giocatore, ma soprattutto per la sua umanità. A ricordarlo è stata la stessa Arianna che sul proprio account Instagram ha pubblicato un dolce scatto che ritrae i due in un momento felice: "....oggi giornata particolare per me ....❤️". Qui sotto il ricordo: