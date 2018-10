Lazio, Berisha non perde tempo: "Si torna a Roma!" - FOTO

Grinta, entusiasmo, tenacia e tanto cuore: Valon Berisha, in una parola sola. La Lazio lo ha ritrovato, e lui non intende deludere. Sarà il centrocampista aggiunto, quella freccia indispensabile nella faretra di ogni allenatore. Inzaghi lo attende a Roma, per continuare a lavorare con lui. Nel calcio moderno molto spesso l’aspetto mentale può fortemente incidere sulle prestazioni dei calciatori, ma Berisha non conosce questi problemi: dopo l’infortunio, è rientrato più forte di prima. E non è la solita frase fatta. Valon è pronto, dopo l’avventura in Nazionale pensa già solo alla Lazio. Lo sottolinea su Instagram: “Prossima fermata Roma”, recita la didascalia. La ripresa del campionato è alle porte, Berisha non vuole mancare.