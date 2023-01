Lazio - Bologna, Gila “al fianco” dei compagni: all'Olimpico fa il tifo per loro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Mario Gila è ancora ai box per un problema al piede, una contusione rimediata prima della trasferta di Lecce, che lo ha costretto a saltare quattro match consecutivi incluso questo di Coppa Italia. Eccetto in trasferta, il difensore ha sempre seguito la squadra. Non può dare il proprio contributo in campo, ma lo fa comunque dalla tribuna dove osserva attentamente i propri compagni dando loro il massimo supporto. Anche oggi è seduto sugli spalti dell’Olimpico dove, come testimonia la sua ultima story, sta tifando per le aquile.

