Lazio - Bologna, Immobile fiero dei suoi compagni: il messaggio per loro - FOTO

La Lazio batte il Bologna e festeggia all’Olimpico il passaggio del turno in Coppa Italia. In attesa di conoscere l’avversaria che affronterà ai quarti, i biancocelesti si godono i complimenti che stanno ricevendo e tra questi non potevano mancare quelli del capitano. Immobile è stato costretto a fermarsi per un problema alla coscia destra, accusato nella sfida contro il Sassuolo, ma non ha abbandonato i compagni. Li ha incoraggiati da lontano e non appena l’arbitro ha fischiato la fine del match, si è complimentato con loro. Questo il messaggio che accompagna la story su Instagram: “Bravi ragazzi”.

