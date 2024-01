Lazio, buon Epifania da... Paolo Di Canio: quella voltà che punì (ancora) i romanisti - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Buon Epifania a tutti i tifosi laziali... e non solo. D'altronde il 6 gennaio nella Capitale è una data difficile da dimenticare, sia da una parte che dall'altra. È il giorno in cui nel 2006 quel "vecchio che non si reggeva in piedi" (come lo etichettavano dall'altra parte) di Paolo Di Canio punì gli acerrimi rivali per la seconda volta in carriera, di nuovo sotto la Curva Sud, mostrando a tutti quella scritta sulla maglia: "Si può tornare in due modi da una battaglia: con la testa del nemico o senza la propria". Un derby di lazialità pura, di quelli sporchi e cattivi che fanno ricordare i bei vecchi tempi, in cui lo sfottò era all'ordine del giorno tanto sugli spalti, quanto in campo: come le tre dita mostrate da Di Canio ai tifosi giallorossi uscendo dal campo e lasciando il posto a Simone Inzaghi. Un'Epifania che ha segnato la storia della stracittadina, ricordata per la palla di Liverani, per il balletto di Cesar dopo la seconda rete e per quel sombrero di testa con cui Rocchi chiuse la partita. Oggi ne ricorre l'anniversario e la società non poteva non ricordarlo sui social riproponendo quei gol che ancora suscitano emozione.