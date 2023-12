Lazio, buon Natale: gli auguri della società - FOTO

Un cielo stellato, l'aquila composta dai riflessi delle stelle e gli auguri di buon Natale. La Lazio ha fatto gli auguri ai propri tifosi direttamente dai canali ufficiali del club. La società ha scelto un'immagine suggestiva per augurare a tutti i suoi sostenitori un buon Natale. Giornata di riposo a Formello con la squadra che tornerà a lavorare domani in vista della sfida con il Frosinone in programma sabato sera all'Olimpico. Ecco il post di auguri.