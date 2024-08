Lazio, c'è il Southampton: la società ricorda l'amichevole - FOTO

Sesta e penultima amichevole. La Lazio torna a giocare all'estero dopo aver affrontato l'Hansa Rostock in Germania ed essere rientrata in Italia per sfidare il Frosinone. Questa volta la squadra di Baroni si sposta in Inghilterra, al St. Mary's Stadium. L'avversario è il Southampton. Il fischio d'inizio è fissato per le 20:30, ora italiana. Di seguito il post della società che ha ricordato l'appuntamento.