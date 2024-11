Lazio - Cagliari, l'omaggio social al "Boss" Baroni - FOTO

La Lazio batte il Cagliari 2-1 e continua a scalare la classifica. Gara convincente e che vede i biancocelesti spuntarla grazie all'entusiasmo e al coraggio del suo mister. Giornata doppiamente importante per Baroni che nel pomeriggio ha vinto il premio di Coach of the Month di ottobre. L'ex Verona ha grandi meriti per il percorso che sta facendo la sua Lazio e, proprio per questo, la società lo ha omaggiato con un post.