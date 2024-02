Lazio, Caicedo è pronto e suona la carica: "Oggi tutti in piedi..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non se ne perde una Felipe Caicedo. Il legame tra l'attaccante della Lazio non solo con il tempo è rimasto intatto, ma si è addirittura rafforzato, come dimostrano le frasi d'affetto e amore verso squadra e tifosi sul proprio profilo X (ex Twitter). Anche oggi, a poche ore dalla partita contro l'Atalanta, l'attaccante ecuadoriano ha voluto suonare la carica scrivendo: "Oggi tutti in piedi, gioca la Lazio!". E lui sarà il primo ad alzarsi e a tifare per i suoi ex compagni.