Lazio, Caicedo esulta su Twitter per la rete di Milinkovic

Felipe Caicedo e Sergej Milinkovic, 20 e 21. Vicini anche se lontani. Il Panterone non è più un giocatore della Lazio, ma continua a seguire le gesta dei suoi ex compagni. A Monza il serbo ha appena realizzato la rete dello 0-2 diventando lo straniero più prolifico della storia biancoceleste. L'attaccante su Twitter lo ha festeggiato. Bastano tre lettere, "SMS", per capire a chi si riferisce l'ecuadoriano. Un amore, quello per la Lazio, mai svanito per Caicedo.