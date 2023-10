Lazio, Castellanos urla sui social: "Avevamo bisogno di tutto questo"

Non è da tutti esordire da titolare all'Olimpico segnando un gol e fornendo anche un assist decisivo. Ci è riuscito Valentin Castellanos, per tutti il Taty. Contro l'Atalanta, l'argentino è stato tra i migliori in campo lottando per tutti i 98' del match e disputando una grande partita. Il numero 19 ha tirato fuori le unghie e ha messo in mostra tutte le proprie qualità. A fine partita ha esultato sui suoi profili ufficiali pubblicando le immagini di una domenica che non dimenticherà così facilmente. Castellanos ha scritto: "Coraggio e Cuore. Felice per il mio primo gol nell’Olimpico insieme la nostra gente. Avevamo bisogno di tutto questo. Auguri a tutta la squadra per la vittoria. Questa é la strada!".

Pubblicato alle 00:45