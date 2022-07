Lazio | Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto come in un film di Totò - VIDEO

Un réel della società mostra i tre calciatori biancocelesti in un siparietto divertente durante l'amichevole di ieri contro gli sloveni...

LAZIO SOCIAL - Seconda amichevole e secondo successo per la Lazio di Maurizio Sarri che supera per 5-0 gli sloveni del NK Dekani. Gol a parte, la gara dello Zandegiacomo ha visto andare in scena un singolare siparietto con protagonisti Luis Alberto, Sergej Milinkovic e Danilo Cataldi. I tre si sono giocati la possibilità di tirare un calcio di punizione a carta, forbice e sasso. A puntarla è stato l'ex Primavera. La scena non è sfuggita alla società che ha postato un reel con la sovrapposizione tra il video e una scena del film La Banda degli Onesti. I tre biancocelesti sono i nuovi Totò, Peppino e Giacomo Furia. Un video che ha ottenuto un discreto successo.