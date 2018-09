Lazio, Cesar spiega a suo figlio cos'è il derby: "Non si può sbagliare". E Rossi commenta... - FT&VD

Siamo alla vigilia di Udinese-Lazio, ma inevitabilmente il pensiero va già al match di sabato prossimo (ore 15:00) contro la Roma. Proiettato con la mente al derby, l'ex giocatore biancoceleste Cesar ha voluto lanciare un messaggio attraverso i social al piccolo Leon Rodriguez, nato da pochi mesi. Promemoria di come si affronta un derby nella Capitale e di come si torna vincitori: "Tra un po' il gioco si fa serio, c'è il derby. E lo sai cosa succede in un derby? Che il nemico deve "morire", che io in battaglia devo andare con le armi vincenti. Mentalità prima di tutto, dedizione, approccio, voglia di fare bene, voglia di dimostrare. Sai perché? Perché il derby si vince! Per questo ti dico: tutta questa energia positiva deve essere trasformata in mentalità di gestione. Saper adattarmi alle circostanze affinché non mi metta in difficoltà da solo e possa ammazzare l'avversario; ovvio, sempre nel rispetto delle regole, perché io sono la Lazio!". Tra i tanti commenti apparsi sotto al post, ecco spuntare anche quello di Alessandro Rossi: "Mi spiace ma non ha la faccia da terzino (ruolo di Cesar nei suoi inizi alla Lazio, ndr.). È un regista!". Ma questo Cesar lo sa: "Ciao Ale, lo so, non vorrà faticare (ride, ndr.). Un abbraccio". Quanta bella lazialità tutta insieme! Il piccolino sembra aver reperito il messaggio: tra meno di una settimana c'è il derby, guai a sbagliare mentalità e approccio. Parola di Cesar.