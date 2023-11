Lazio, che partita dei terzini! Il post celebrativo della società - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Le partite come quella contro il Feyenoord, specialmente nel 4-3-3 di Sarri, si vincono anche e soprattutto sulle fasce. Su entrambe le corsie si sviluppano le azioni offensive e si garantisce la solidità difensiva, entrambe necessarie per portare a casa i tre punti, in particolar modo quando il vantaggio è di una sola rete. Nella serata di ieri Hysaj e Lazzari sono stati grandi protagonisti in tal senso. Entrambi i terzini hanno dato il loro contributo nelle due fasi, uscendo dal campo con una prestazione quasi perfetta e che non poteva non essere celebrata dalla società. Questa mattina sul profilo Instagram della Lazio è stato pubblicate due foto: la prima dell'ex Spal al termine della partita e la seconda dell'albanese impegnato in uno dei tanti duelli del match. Foto sufficienti per omaggiare la loro prova, alle quali non è stato aggiunto nulla se non due emoticon delle fiamme, per sottolineare il loro ardore nei 90' di gioco.