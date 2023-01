Lazio, che stoccata alla Roma! Provedel e Zaniolo in un video epico

Passano i giorni ma il 6 novembre 2022 ancora riecheggia nelle orecchie dei tifosi della Roma. L'errore clamoroso di Ibanez e l'asse targato Pedro-Felipe Anderson che non ha perdonato continua a pesare in casa giallorossa. Non solo, ad accentuare l'episodio è stato l'ultimo video pubblicato dalla Lazio tramite il proprio account Tiktok in cui ha scherzato sulla famosa traversa di Nicolò Zaniolo nell'ultimo derby. Sulle note di Just Dance di Lady Gaga, la clip recita: "Quando Ivan non è abbastanza... facciamo skibiridobdob!", e proprio nell'area piccola della porta della Lazio emerge una figura bizzarra. CLICCA QUI PER IL VIDEO