Lazio, Correa regala un cane a Patric: "Grazie Tucu!" - FOTO

Uno dei punti di forza di questa Lazio, visibile ormai a tutti, è il gruppo. I giocatori coltivano anche il rapporto fuori dal campo di gioco, come una vera famiglia. E questo anche tramite piccoli gesti, come ad esempio un regalo in occasione di qualche ricorrenza. È il caso di Correa, che ha voluto far recapitare a casa di Patric un dono singolare per il compleanno, festeggiato dallo spagnolo il 17 aprile. Si tratta di un cane, razza bulldog francese. Un compagno fedele, che aiuterà il calciatore biancoceleste anche a trascorrere questi giorni di quarantena. Patric ha ringraziato il Tucu su Instagram, con tanto di foto che lo ritrae in compagnia del suo nuovo amico: "Benvenuto Negro! Grazie Correa per il regalo di compleanno".