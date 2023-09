Lazio corsara a Napoli e Milinkovic esulta - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince a Napoli contro ogni pronostico e la società nel post partita ha omaggiato gli uomini di Sarri con un post sul proprio profilo Instagram. L'istantanea del Maradona accompagnata dalla scritta "che notte". Ma a far scalpore è uno dei commenti che si possono vedere immediatamente sotto il contenuto. Si tratta di Milinkovic Savic che ha risposto con le emoji delle lacrime in segno di commozione. Un commento che scatenato le reazioni dei tifosi biancocelesti tra cui "Sergione nostro" e "quanto ci manchi". Insomma anche se ormai il suo futuro è in Arabia Saudita il Sergente non ha di certo dimenticato la Lazio.