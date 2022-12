Lazio, da Marcos Antonio a Lazzari: quanti sorrisi in allenamento - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la prima amichevole disputata e vinta contro il Galatasaray la Lazio di mister Sarri si prepara a sfidare l'Hatayspor nel match in programma venerdì 16 dicembre alle 16.00. Intanto i biancocelesti anche nella giornata odierna si sono allenati agli ordini del mister biancoceleste e il clima in squadra non potrebbe essere meglio di così. Tanti i sorrisi durante la seduta come testimonia anche il post pubblicato dalla società sui social: "Tutti ridono durante l'allenamento".