Lazio, da Roma a Parigi: ecco come hanno trascorso il weekend i calciatori

Sarri ha concesso il weekend libero ai suoi ragazzi dopo il successo sullo Spezia e qualcuno ne ha approfittato per una breve vacanza...

Dopo aver vinto a La Spezia e aver consolidato il secondo posto, Maurizio Sarri ha premiato i suoi ragazzi con due giorni liberi. Oggi so tornerà a fare sul serio a Formello per preparare il match di sabato con il Torino, ma sabato e domenica i giocatori hanno potuto dedicarsi ad amici e famigliari. C'è chi ne ha approfittato per viaggiare come Luis Alberto che con moglie e figli ha fatto tappa in Spagna. Mario Gila, invece, è andato a Parigi insieme alla fidanzata Eleonora. Luca Pellegrini si è concesso un sabato e una domenica milanesi raggiungendo in Lombardia un gruppo di amici. Sergej Milinkovic Savic è andato a studiare i prossimi avversari volando a Torino e raggiungendo il fratello Vanja. Ieri anche una tappa allo stadio Olimpico per vedere la sfida tra i granata e la Salernitana. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, invece, si sono concessi un po' aria di mare tra passeggiate e pasti con vista mozzafiato.

ROMA - Ha scelto una domenica culturale, invece, Danilo Cataldi. Il regista con la moglie Elisa e il piccolo Tommaso sono andati a visitare il Colosseo. Felipe Anderson ha invece festeggiato i suoi 30anni nella Capitale circondato da parenti e amici. Luis Maximiano è rimasto a Roma per dedicarsi alla moglie Madalena e al figlio Matias. Dolcissimo lo scatto postato da Milica, compagna di Marusic, che vede Adam abbracciare la pancia in attesa della loro primogenita con la scritta loading (in attesa, ndr).