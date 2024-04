Lazio, Dazn presenta il derby: "Una 'Civil War' che divide la Capitale!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita come le altre? No! Non lo sarà mai. Il derby è un faccia a faccia che prescinde da ogni logica, da ogni pronostico. È la passione di due tifoserie, divise per stile e mentalità, messe l'una di fronte all'altra. Il derby è la stracittadina, la storia calcistica della città per eccellenza, della Capitale. Oggi, alle 18.00, Lazio e Roma si ritroveranno di fronte per la terza volta in stagione, per difendere l'onore e la gloria, per far prevalere i propri colori sull'avversaria. Una sfida d'alta tensione, presentata da Dazn con un video da 'Civil War', cogliendo l'occasione per citare il film di Alex Garland che il prossimo 18 aprile uscirà nelle sale cinematografiche italiane. Un misto tra trailer e momenti storici del derby si uniscono in un video da brividi, pronto a caricare entrambe le fazioni in un clima se non di guerra, almeno di battaglia calcistica!