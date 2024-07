Lazio, dopo Auronzo si torna a lavoro: il post social della società - FOTO

La Lazio è pronta a tornare in campo a Formello per proseguire la preparazione in vista dell'inizio del campionato che, per la squadra di Baroni, prenderà il via il 18 agosto nella sfida dell'Olimpico contro il Venezia.

Archiviato il ritiro di Auronzo di Cadore i biancocelesti sono pronti a ripartire e, per l'occasione, la società ha pubblicato un post social per ricordare l'appuntamento: "Oggi si torna in azione!".