Lazio fa rima con 71! Il traguardo del 2024 incoronato dalla società - FOTO

La Lazio ha chiuso il 2023 con 71 punti all'attivo. Un anno solare importante che ha visto tornare le aquile in Champions League e affermarsi in Serie A. Dopo un avvio di stagione difficile, la squadra di Sarri sta risalendo la classifica e ora è in piena lotta per l'Europa. La società ha voluto premiare i 71 punti fatti in questi dodici mesi. Un numero che non è mai casuale per le aquile visto che coincide con il minuto del gol di Lulic nella storica finale del 2013. Il club ha condiviso la foto dell'esultanza con il numero ben visibile accompagnata dal messaggio: "𝟕𝟏 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞. Chiudiamo il 2023 con un numero che resterà eterno".