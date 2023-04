Lazio, Felipe Anderson sfida il Torino: la frase da condottiero - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Nessuna sofferenza, nessun guadagno”, ha commentato così Felipe Anderson poco fa sui propri social. Uno scatto che arriva direttamente dal centro sportivo di Formello, nel corso della seduta pomeridiana. Ed è così sul serio, perché il brasiliano è stato impiegato per 90 partite consecutive da quando è arrivato alla Lazio di Maurizio Sarri. Il sacrificio, l'umiltà e la grande voglia di rivalsa targata Anderson si è fatta sentire. Il giocatore sta trovando sempre più continuità in termini di prestazioni ma anche a livello fisico. Tutto è frutto dell'impegno che mette giorno dopo giorno, e così ha voluto sfidare il Torino, prossimo avversario in campionato con un selfie che ritrae lui stesso, Marcos Antonio e Maximiano, con il brasiliano che ha commentato: "Vamos!". Qui sotto lo scatto dei compagni di squadra.