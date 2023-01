Lazio, Felipe segna ancora e la sua Lohanne impazzisce allo stadio - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lohanne, ormai per tutti "Lady Anderson", non abbandona mai il suo Pipe. In occasione della sfida contro il bologna, la bella brasiliana è come sempre in tribuna a sostenere il numero 7 biancoceleste e anche oggi, insieme al popolo laziale, ha festeggiato in occasione del suo gol che ha portato i capitolini in vantaggio.