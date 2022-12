Lazio - Galatasaray, la società suona la carica: il post social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto a Manavgat, in Turchia, per l'amichevole tra Lazio e Galatasaray in programma oggi martedì 13 dicembre alle 16.00. Dopo un mese la squadra di Maurizio Sarri tornerà in campo per la prima delle due amichevoli in programma per questo mini ritiro. Solo poche ora al match e anche la società ha suonato la carica con un post social: "L'attesa sta per finire!".