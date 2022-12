Lazio - Galatasaray, Radu è con un ex speciale: "Vecchi amici" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna a misurarsi un match e ne esce da vincente. Nell'amichevole contro il Galatasaray, i biancocelesti hanno vinto per 2-1 in rimonta con le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. Se nella partita a Manavgat c'è stato spazio per nervosismi in campo, si può anche dire che il match è stata occasione anche per rivedere dei vecchi amici di data. Si tratta di Fernando Muslera rimasto in panchina per tutto il match contro i biancocelesti. Nel post gara, a nervi spenti, Radu ha avuto il piacere di abbracciare il suo ex compagno di squadra che ha militato nella Lazio dal 2007 al 2011 collezionando ben 113 presenze. "Incontrando vecchi amici!", ha scritto la società tramite il proprio account social ad accompagnare l'emozionante foto che difficilmente i tifosi si scorderanno.