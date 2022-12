Lazio - Galatasaray, Romero è incontenibile: la foto che fa impazzire i tifosi

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

La Lazio vince in rimonta per 2-1 contro il Galatasaray in un match ostico e pieno di tensioni. Nonostante il gol dello svantaggio, la squadra di Maurizio Sarri riesce a ribaltare il risultato strappando il successo con il velo astuto di Luis Alberto che porta al gol Felipe Anderson e la rete a 18 secondi dall'inzio della ripresa del Mago. Sarri ha avuto modo di testare quanti più giocatori possibili, test volto proprio al ritorno in campo in vista della ripresa della Serie A. A raccogliere l'opportunità è stato Luka Romero che è partito dalla panchina e al 65' ha avuto modo di misurarsi contro le furie turche. L'ingresso di Lukita è stato super convincente e vivace tanto che tramite un tiro a giro di sinistro ha persino sfiorato il 3-1 nel tentativo di ritrovare il gol, dopo la sua prima rete in Serie A contro il Monza. Sui social il "niño" è esploso di contentezza con i suoi tifosi scrivendo: "Continuiamo!", invitando la squadra a proseguire così fino alle fine della stagione. Adesso c'è l'Hatayspor davanti e Luka Romero vuole tornare a stupire tra dribbling, finte e scatti. I tifosi sono avvisati.