Lazio - Genoa, la grinta dei biancocelesti sui social: "Grande partita, avanti così!" - FOTO

"Lazio is on fire" canta la Curva Nord sulle note del suo nuovo coro. Mai ritornello fu più azzeccato. Lulic e compagni contro il Genoa hanno davvero incendiato il prato dell'Olimpico. E la prima scintilla innescata da Felipe Caicedo - a soli sette minuti dal'inizio del match - ha acceso l'entusiasmo di un gruppo intero, che ha realizzato la migliore prestazione complessiva dall'inizio dell'anno. Quattro gol che caricano gli animi in vista del prossimo impegno contro l'Udinese. E allora cantano i tifosi sugli spalti ed esultano Inzaghi e i suoi compagni. A partire da Thomas Strakosha che si fotografa in macchina mentre ascolta Eminem e su Instagram scrive: "Festeggio i tre punti di oggi con questa canzone (Not Alike, ndr)". Poi è il turno di Sergej Milinkovic, che oggi torna a sorridere dopo il suo primo gol stagionale: "Grande partita! Bravi ragazzi!". Si complimenta con il resto della squadra anche Wallace: "Ottima partenza e un ottimo risultato. Sempre forza Lazio!". Chiude il coro Lucas Leiva, con la sua grinta: "+3! Bravi ragazzi!".