Lazio, "give me five"! Dai fischi post Inter alla vittoria contro il Lecce: il video della società

Tutto ha inizio dall'amara sconfitta contro l'Inter. La squadra sfila intorno allo stadio dopo aver subito due reti dai nerazzurri al termine di una prestazione che Sarri e i suoi ragazzi definiranno "non negativa". I fischi completano uno scenario preoccupante, la Champions League è lontana e la speranza di una rimonta sembra complicata per tutti, tranne che per lo stesso tecnico, il quale ammetterà di vedere passi avanti e di restare fiducioso in questo senso. Aveva ragione.

Saranno proprio quegli stessi fischi a chiamare la svolta, da Empoli-Lazio a Lazio-Lecce i biancoceleesti mettono a segno una manita di vittorie che oggi li riporta in lotta per ogni obiettivo, che gli ha consentito di regalare al loro popolo l'ennesima gioia in un derby, di esultare e tornare a sperare per un futuro più roseo di quel che sembrava un mese fa. La società, per mezzo di un video pubblicato sui propri canali social, riparte da quel complicato postpartita contro i nerazzurri, ripercorrendo poi tutti i gol che hanno consentito questa scalata, nella speranza che finalmente sia tornata quella tanto ambita e voluta continuità.