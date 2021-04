Lazio, gli auguri di Immobile alla figlia: “Mi hai cambiato la vita” - FOTO

"Ti tengo per mano, te la terrò stretta fino a quando vorrai per farti sentire al sicuro, mi trasporti quotidianamente nel tuo mondo visto con gli occhi di una bimba sempre dolce e solare. Sei arrivata 8 anni fa e da quel momento la mia vita è cambiata, sei la mia gioia. Papà ti ama". Questo il bellissimo messaggio pubblicato su Instagram da Ciro Immobile, per sua figlia Michela che, proprio oggi, spegne 8 candeline. Parole sentite che arrivano diritte dal cuore quelle del bomber biancoceleste che, prima di essere un grande calciatore, è anche un padre esemplare.