Lazio, gli auguri speciali della società per il 26 dicembre - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono trascorsi sei anni da quel 26 dicembre del 2017 quando la Lazio scendeva in campo all'Olimpico contro la Fiorentina in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. A risolvere quella gara, e a permettere di staccare il pass per la semifinale della competizione, fu proprio l'uomo di coppa, Senad Lulic.

Sua la rete che ha permesso alla squadra di Inzaghi di battere i viola per 1-0. In occasione di questo 'speciale' anniversario la società ha ricordato la sua rete con un post social: "Goal of the day! Buon 26… dicembre!".