Lazio | Guendouzi saluta l'OM: "Due anni straordinari, sarà per sempre casa mia"

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Guendouzi è un nuovo calciatore della Lazio. Il francese è stato annunciato dai biancocelesti e presentato con un video suggestivo. Il calciatore ha voluto salutare il Marsiglia con un lunghissimo post social in cui ha ringraziato il club francese e i tifosi. Ecco le sue parole: "Quel 6 luglio 2021 è nato un flash. Un sincero colpo di fulmine, spinto da una passione comune con voi, sostenitori. 2 anni di passione, pazzia, condivisione, momenti complessi anche che potrei vivere con un po' di potenza e supporto costante... Il vostro. Marsiglia, vilte straordinarie.

Qui chi un giorno sbarca al porto, è destinato a sentirsi a casa. Ovunque veniamo, siamo a casa a Marsiglia.

Volevo ringraziarvi, VOI marsigliesi per il vostro costante sostegno, le vostre critiche costruttive, la vostra immensa passione che fa e farà la vostra forza.

Marsiglia, questa sei tu. Me ne vado a testa alta piena di bei ricordi

Parto avendo dato tutto, giocare in questo Stadio il Velodromo Arancione è stato un onore, una motivazione, una forza incredibile.

A tutti i sostenitori, GRAZIE

A tutto lo staff tecnico, volontari, dipendenti del club, la vostra preziosa presenza è un punto di forza e per questo GRAZIE.

Finalmente un grande GRAZIE all'Olimpique di Marsiglia e ai miei compagni di squadra a cui auguro il meglio.

Questi due anni sono stati incredibilmente intensi

GRAZIE a te.

A voi sostenitori, continuate a far vivere OM ovunque.

State al sicuro e buona stagione.

Per sempre i primi".