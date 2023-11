Lazio, Halloween da paura: Luis Alberto è Joker, mentre gli altri... - FOTO

Una notte di Halloween tra amici e festeggiamenti per buona parte della rosa della Lazio che si è ritrovata per festeggiare in un ristorante della Capitale. Gli spagnoli della squadra hanno scelto di trascorrere la serata tutti insieme con le rispettive compagne e i figli. Luis Alberto ha scelto di mascherarsi da Joker, il celebre antagonista di Batman. Anche la moglie Patricia e i figli del numero 10 erano truccati e mascherati per l'occasione. Trucco pauroso anche per Pedro e consorte che hanno posato su Instagram per degli scatti "mostruosi". Non potevano mancare nemmeno Patric e Mario Gila, accompagnati dalle fidanzate Anabel ed Eleonora. Le quattro wags biancoceleste hanno poi posato per una foto di gruppo a forti tinte black.

Ha festeggiato in famiglia con qualche amico anche Danilo Cataldi che ha organizzato un party a casa. Il costume del centrocampista biancoceleste lo copre quasi completamente, tanto che gli amici sui social scherzano domandandosi dove sia finito. Pauroso anche il travestimento di Hysaj che ha riprodotto una versione adulta di Chucky. Con la moglie in versione Mercoledì e i figli, il terzino albanese ha postato una serie di foto davvero spaventose.

Diverso l'Halloween di Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. Il primo è stato vittima dello scherzo de Le Iene e ha postato le foto di lui e la moglie Chiara intenti a rivedere le sue imprese nel programma di Italia 1. Il centrocampista, invece, si è perso nelle bellezze di Roma che ha immortalato nelle sue storie Instagram. Di seguito la gallery completa dell'Halloween biancoceleste.