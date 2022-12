Lazio, Hysaj e la foto con Mertens fa impazzire i tifosi: "Sempre un piacere"

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Galatasaray è stato il primo passo verso il rientro in campo previsto il 4 gennaio per la ripresa della Serie A. I biancocelesti, arrivati solo ieri in Turchia a Manavgat sono usciti vittoriosi dall'amcihevole contro i turchi per 2-1. Per questo match era prevista un'ondata di vecchie conoscenze e tra queste, dopo l'incontro con Fernando Muslera, c'è anche Dries Mertens. Il belga non solo ha avuto il piacere di riabbracciare il suo vecchio mister ai tempi del Napoli, Maurizio Sarri con cui è diventato grande, ma anche il suo ex compagno di squadra Elseid Hysaj. I due hanno giocato nella squadra partenopea dal 2015 al 2021 e sono da sempre legati da un rapporto che va oltre il rettangolo di gioco. "Sempre un piacere vederti amico mio Ciro", ha scritto il terzino della Lazio. A fine articolo, il post social.