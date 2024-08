Lazio, Hysaj raggiunge 300 presenze in Serie A: il post del club - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante la sconfitta contro l'Udinese, la Lazio sui propri social rende omaggio a uno dei giocatori scesi oggi in campo, complimentandosi con Elseid Hysaj che, subentrato al Bluenergy Stadium, raggiunge quota 300 presenzein Serie A: "300 presenze in Serie A per Elsi".