Lazio, i tifosi increduli: "Bombeer? Beviamo per dimenticare!"

Non è stato preso di buon grado l'annuncio della nuova partnership tra la Lazio e Bombeer. Sotto al posto social, pubblicato dalla società biancoceleste, che annuncia l'accordo quadriennale, sono stati molteplici i commenti negativi rivolti nei confronti della società. Molti tifosi, infatti, hanno accusato la società di concentrarsi su cose, da loro, ritenute futili: "Se dovevate annunciare una partnership, almeno potevate farla a riguardo del main sponsor…visto che non abbiamo nemmeno quello (nell’anno della champions). Mah", soprattutto in un momento in cui si è fermi sul mercato: "Che volemo fa’? Sveglia un po’". Tra le molteplici reazioni, però, ce ne sono alcune che per muovere una critica, hanno scelto la strada dell'ironia: rendendo così l'idea, ma strappando anche un sorriso:"È un consiglio, bevete e non pensate a come stiamo facendo il calciomercato??", o ancora: "Quando Lotito ti dice di annunciare il nuovo Bomber ma fraintendi" e, infine: "Non ci resta che bere".