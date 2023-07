Lazio | I tifosi scrivono a Provedel: la richiesta per la nuova stagione - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ivan Provedel, insieme ai compagni, è da poco arrivato ad Auronzo di Cadore per il ritiro estivo. Il portiere della Lazio durante il viaggio ha postato su Instagram il recap delle sue vacanze tra famiglia, amici e Formula Uno. I tifosi biancocelesti hanno invaso il post commentando in massa: chi chiede concentrazione per la nuova stagione, chi gli promette di acquistarlo al fantacalcio e chi invece lo carica con i complimenti. L'estremo difensore alla prima annata con la Lazio si è superato. Riuscirà a fare meglio, soprattutto giocando la Champions da esordiente? I tifosi ci sperano e credono in lui.