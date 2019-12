Lazio, il buongiorno di Milinkovic: "Buona domenica a tutti!" - FOTO

Lazio - Juventus 3 a 1, questo il risultato finale di una gara dalle mille emozioni. Tra i migliori in campo, non poteva che esserci Milinkovic. Autore di un gol straordinario e di una prestazione fantastica. Stop incredibile e tiro fulminante: la rete si gonfia e la Lazio passa in vantaggio. Il risveglio del serbo non poteva che essere dolce e confortante. Sul proprio profilo Instagram ha voluto salutare nuovamente il popolo biancoceleste: "Il Sergente vi augura buona domenica!". E lo sarà, sicuramente. Almeno per tutti i tifosi della Lazio.

