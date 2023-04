Lazio, il club omaggia le parole di Sarri: "The One and Only" - VIDEO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Alla Lazio io sto bene, mi sento partecipe, mi ci sento dentro, mi hanno fatto sentire importante...Voglio smettere alla Lazio". Sono queste le bellissime parole di Maurizio Sarri pronunciate ieri in conferenza stampa post Monza - Lazio, una vera dichiarazione d'amore per i colori biancocelesti, per il club e per un popolo che ha sempre portato alto il nome del suo condottiero. In suo onore, il club gli ha dedicato un video davvero emozionante: