Lazio, il 'Gol of the day' è il magic moment di Gottardi nel derby - VIDEO

© foto di Federico Gaetano

Il 21 gennaio non è una data come le altre per i tifosi della Lazio. Riavvolgendo il nastro fino al 1998 il 21 gennaio ricorda il derby, il terzo vinto consecutivamente in quella stagione, ma soprattutto la rete di Guerino Gottardi che fece esplodere di gioia l'Olimpico. Un diagonale perfetto a a infilare Konsel e soprattutto il gol vittoria, in pieno recupero, con il punteggio fermo sull'1-1. Anche la società ha voluto ricordare la rete dell'ex biancoceleste con un video postato sui social.