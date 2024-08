Lazio, il messaggio di Conceição per Eriksson: ecco cosa ha scritto - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Un altro ex campione della Lazio ha salutato Sven-Goran Eriksson. Si tratta di Sérgio Conceição, ex allenatore del Porto che su X ha pubblicato una foto con lo svedese risalente ai tempi in biancoceleste con scritto "Un grande uomo che ha dato tanto al calcio. Riposa in pace". Di seguito il post.