Lazio, il risveglio della società: "Buongiorno aquilotti" - FOTO

Lazio, il giorno dopo è ancora più bello. La squadra di Sarri ha vinto sul manto verde dello Stadio Arechi di Salerno per 3-0. A mandare ko la Salernitana sono stati Immobile, con la sua doppietta nei primi dieci del primo tempo e a chiudere, il gol di Lazzari. Il giorno dopo la vittoria la società biancoceleste risveglia il popolo laziale con uno scatto di squadra riferendosi alla partita di ieri sera: "Buongiorno aquilotti" scrive. Adesso Sarri dovrà fare i conti con le prossime due sfidanti, prima l'Udinese in Coppa Italia e poi la gara di ritorno con l'Atalanta in campionato. Si parte da qui, tutti a lavoro.