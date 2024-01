Lazio, Immobile carica i compagni su Instagram: "Forza ragazzi"

Ciro Immobile non sarà in campo stasera contro il Napoli. La squalifica infatti lo costringerà a guardare la partita dagli spalti, ma il capitano biancoceleste non ha alcuna intenzione di lasciare soli i compagni. Così come Zaccagni, altro assente della gara, anche il numero 17 ha dedicato una storia Instagram alla squadra, publicando la grafica della formazione ufficiale con tanto di "Forza ragazzi".