Lazio, Immobile risponde ai tifosi: "Che emozione l'Olimpico. E prima di calciare un rigore..." - FOTO

Tra gli idoli di questa Lazio c'è sicuramente Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste sta infrangendo ogni record, trascinando la squadra partita dopo partita. Sul proprio profilo Instagram si è concesso ai tifosi tramite l'opzione "fammi una domanda". Tanti ovviamente i supporter pronti a chiedere a Ciro le più disparate curiosità. Alcune anche sulla Lazio. "Con chi vai d'accordo in squadra?", chiede uno. "Con tutti, i miei compagni sono fantastici", ha risposto Immobile. Per uno che di rigori se ne intende, è stato semplice risponde a chi ha chiesto: "Come ci si sente prima di calciare un rigore?". "Non è facile, ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio. A volte va bene e a volte va male...", la pronta risposta dell'attaccante. Uno con i suoi numeri non può che essere sempre sotto i riflettori: "è difficile convivere con la notorietà nel quotidiano?", domanda un tifoso. "La gente educata mi fa sorridere ed emozionare, soprattutto quando mi dicono che sono una brava persona", sostiene umilmente il bomber. E poi non poteva mancare una risposta, secca, alla domanda "quanta emozione ti regala l'Olimpico pieno di tifosi?". "Incredibile", dice sicuro Immobile. Proprio allo stadio, domenica scorsa, era presente la famiglia del numero 17. "La famiglia di Jessica è diventata della Lazio?", si chiede il pubblico. Il video in risposta è chiaro, il padre di Jessica Melena è intento a ballare in modo forsennato sugli spalti a fine partita: "Fai un po' tu...", la didascalia. Ormai Ciro è un simbolo di questa Lazio, e insieme a compagni e tifosi vuole sognare in grande.

I COMPAGNI - Dopo aver confermato l'ottimo rapporto con tutti i compagni, Immobile ha dato anche alcune ironiche delucidazioni ai tifosi curiosi. "Lazzari è ancora il tuo autista ufficiale?", "No, l'ho licenziato perchè non conosce le strade". E poi una precisazione sulla love story con Acerbi: "Più geloso lui o Jessica? Senza dubbio Acerbi". Il feeling con Luis Alberto non è da meno, sia fuori che dentro al campo: "Come mi trovo con Luis Alberto? Mi conosce più di Jessica". E la formidabile coppia di attacco? "Ti trovi meglio con Correa o con Caicedo in coppia?", chiede un tifoso. "Due amici e due giocatori incredibili", non si sbilancia Immobile. Impossibile non essere a proprio agio sul prato verde con Milinkovic. E infatti la risposta di Ciro è scontata: "Certo che mi trovo bene con il sergente!". E come scordare Strakosha, altro grande protagonista di questa stagione straordinaria: "Il nostro portierone è troppo forte!". Il perno di centrocampo è l'immenso Leiva, che così viene definito dal numero 17: "Campione in campo e fuori!".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TORNA ALLA HOMEPAGE