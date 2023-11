Lazio, Immobile si gode lo spettacolo della Nord: "Che meraviglia. Grazie!" - FOTO

L'ingresso in campo dei giocatori nel derby di ieri sera è stato accolto da uno spettacolo unico. Un'enorme aquila si estendeva sugli spalti dell'Olimpico, come ad abbracciare i propri beniamini, come a volergli far sentire la propria vicinanza per la sfida che da lì a poco sarebbe iniziata. Uno show che il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha voluto celebrare a poco meno di 24 dalla partita, pubblicato la foto della coreografia tra le storie e aggiungendo: "Che meraviglia! Grazie per il supporto".